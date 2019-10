Maharashtra Polls: BJP ने घोषित की 14 उम्मीदवारों की दूसरी LIST, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

Maharashtra Polls: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election 2019) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी. BJP की इस सूची में 14 उम्मीदवारों के नाम हैं. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची (BJP List) में 125 उम्मीदवारों ने नाम थे. अब तक बीजेपी कुल 139 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना (Shiv Sena) साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जिसपर 21 अक्टूबर को मतदान होना है. बीजेपी की पहली सूची में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Dadnavis) को नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से टिकट दिया गया था, वहीं, सतारा लोकसभा उपचुनाव के लिए उदयराज भोंसले को उम्मीदवार बनाया गया है.

Second list of BJP candidates for the ensuing General Election to the Legislative Assembly of Maharashtra. https://t.co/YGerOD7lL4pic.twitter.com/X07GKqDOeD