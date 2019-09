Shiv Sena सांसद संजय राउत बोले- 'चंद्रयान-2 भले ही चंद्रमा पर लैंड नहीं कर सका, लेकिन आदित्य ठाकरे...'

शिवसेना (Shiv Sena) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के बेटे आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) वर्ली (Worli Assembly seat) से चुनाव लड़ेंगे. ऐसा पहली बार होगा जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतर रहा है. वर्तमान में आदित्य ठाकरे शिवसेना की युवा शाखा, युवा सेना के प्रमुख हैं. आदित्य ठाकरे ने सोमवार को शिवसेना (Shiv Sena) के कार्यक्रम में चुनाव लड़ने की घोषणा भी की. उन्होंने चुनाव जीतने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मांगा. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly election) में बीजेपी (BJP) और शिवसेना (Shiv Sena) के बीच सीटों पर फंसा पेंच खत्म हो गया है. सूत्रों की मानें तो शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहीं, बीजेपी (BJP) का 144 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ है. वहीं, सहयोगी पार्टियों को 18 सीटें देना तय किया गया है.

Sanjay Raut, Shiv Sena: Due to some technical glitch, Chandrayaan 2 couldn't land on the moon but we will ensure that this sun (Aditya Thackeray) reaches the 6th floor of Mantralaya (Chief Minister's office) on 21st October. pic.twitter.com/4ZRO2Q6IEd