Maharashtra Election: कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, देखें पूरी LIST

कांग्रेस (Congress) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly election) के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक च्वहाण (Ashok Chavan) को भोकर से टिकट दिया गया है. वहीं, नितिन राउत को नागपुर उत्तर और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति सिंदे सोलापुर सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगी. बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार (Sharad Pawar) की एनसीपी (NCP) साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. दोनों पार्टियां 125-125 सीटों पर लड़ेंगी और बची हुई 38 सीटों पर गठबंधन के और सहयोगी चुनाव लड़ेंगे.

The Congress Central Election Committee announces the first list of candidates for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Maharashtra pic.twitter.com/LUruU7UNWB