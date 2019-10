Maharashtra polls: कांग्रेस ने 20 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जानिये किस-किस का है नाम

Congress Candidates List: कांग्रेस (Congress) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election) के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची बुधवार रात को घोषित की. कांग्रेस की इस सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं. कांग्रेस इससे पहले महाराष्ट्र के 103 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर चुका है. बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली और दूसरी सूची में दो पूर्व मुख्मंत्रियों को टिकट दिया था. कांग्रेस ने पहली सूची में पूर्व सीएम अशोक च्वहाण (Ashok Chavan) को भोकर से, जबकि दूसरी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) को कराड दक्षिण (Karad South) से टिकट दिया था.

Congress party releases a list of 20 candidates for the upcoming elections to the legislative assembly of Maharashtra. #MaharashtraAssemblyPollspic.twitter.com/37T2Cse4vI