Haryana Polls: BJP ने रेसलर बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त को दिया टिकट, जानें कहां से लड़ेंगे चुनाव

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) के लिए 78 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. भारतीय जनता पार्टी (BJP candidate list) ने बबीता फोगाट (Babita Phogat) और योगेश्वर दत्त (Yogeshwar Dutt) को भी टिकट दिया है. बता दें कि रेसलर बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त हाल ही में BJP में शामिल हुए थे. BJP ने बबीता फोगाट (Babita Phogat) को दादरी से और योगेश्वर दत्त (yogeshwar Dutt) को सोनीपत के बरौदा से टिकट दिया है. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में 78 उम्मीदवारों के नाम हैं. लिस्ट में मौजूदा 38 विधायकों को भी टिकट दिया गया है, वहीं, 7 विधायकों का टिकट काटा गया है. बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं.

