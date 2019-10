Maharashtra Polls: कांग्रेस ने घोषित की 52 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, पृथ्वीराज चव्हाण कराड दक्षिण से लड़ेंगे चुनाव

Congress Candidates List Maharashtra 2019: कांग्रेस (Congress) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election) के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची मंगलवार रात घोषित कर दी. कांग्रेस की इस सूची में 52 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) को कराड दक्षिण (Karad South) से टिकट दिया है. इससे पहले 29 सितंबर को कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की थी. कांग्रेस की पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम थे. बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक च्वहाण (Ashok Chavan) को भोकर से टिकट दिया था.

INC COMMUNIQUE



The Central Election Committee has selected following candidates for the ensuing general elections to the Legislative Assembly of Maharashtra. https://t.co/qkhlFvRno6pic.twitter.com/KuMZY0dF10