Delhi Election 2020: दिल्ली का भविष्य चुनने की तैयारी में वोटर, सुबह 4 बजे शुरू हुई मेट्रो, राजधानी के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा

दिल्ली का भविष्य क्या होगा, अगले पांच साल दिल्ली में कौन राज करेगा, आज (शनिवार) राजधानी के मतदाता सुबह 8 बजे से इसका फैसला लिखना शुरू करेंगे. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Elections 2020) की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी. दिल्ली के करीब 1.47 करोड़ मतदाता आज आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के 672 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे. चुनाव में सुरक्षा के एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. दिल्ली-यूपी और दिल्ली-हरियाणा से सटे बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इलेक्शन ड्यूटी में तैनात कर्मियों और सुरक्षा बलों के लिए आज मेट्रो सुबह चार बजे से शुरू हो गई थी. चार से 6 बजे तक मेट्रो आधे घंटे के अंतराल में चली और 6 बजे के बाद वह सामान्य रूप से सेवाएं प्रदान करने लगी.

दिल्ली में 1,47,86,382 मतदाता हैं, जिनमें से 2,32,815 मतदाता 18 से 19 साल आयुवर्ग के हैं. दिल्ली में पुरुष मतदाताओं की संख्या 80,55,686 है, जबकि 66,35,635 महिला मतदाता हैं. राष्ट्रीय राजधानी में 815 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं, जबकि एनआरआई मतदाताओं की संख्या 489 है. दिल्ली में सर्विस वोटरों की कुल संख्या 11,556 है, जिनमें से 9,820 पुरुष मतदाता हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में 55,823 मतदाता दिव्यांग श्रेणी के हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 2,689 स्थानों पर कुल 13,750 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि सभी पोलिंग बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आयोग ने दिल्लीवासियों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है.

#WATCH Delhi: Metro services started at 4:00 AM today, in order to facilitate the polling personnel and others to reach their destinations on time. Trains will run with a frequency of 30 minutes till 6:00 AM and normal services will resume thereafter. #DelhiElections2020pic.twitter.com/0OvKrXAetp