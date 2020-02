Delhi Elections Result: BJP की जीत पर मनोज तिवारी को भरोसा, बोले- हैरान मत होना अगर हम 55 सीटें जीत जाएं

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे (Delhi Assembly Elections Results 2020) आज घोषित होंगे. आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच मुकाबला है. यहां 8 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे. कुल 672 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. सभी दल अपनी-अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) पार्टी की जीत को लेकर पूरा भरोसा जता रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की. जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं नर्वस नहीं हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि आज का दिन बीजेपी के लिए अच्छा दिन है. आज हम दिल्ली में सत्ता में आ रहे हैं. हैरान मत होना अगर हम 55 सीटें जीत जाएं.'

---- ----- दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम ----- -----

Manoj Tiwari, BJP Delhi Chief: I am not nervous. I am confident that it will be a good day for BJP. We are coming to power in Delhi today. Don't be surprised if we win 55 seats. #DelhiResultspic.twitter.com/3xPHnd6qNf