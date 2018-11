सीपी जोशी के 'धर्म' वाले बयान को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस, राहुल ने दी नसीहत, तो जताया खेद

'धर्म के बार में सिर्फ पंडित ही जानते हैं' बयान देकर कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी (CP Joshi) विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सीपी जोशी के बयान का खंडन किया है. दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेता सीपी जोशी के बयान का खंडन किया है, और उनसे इस बयान पर खेद प्रकट करने के लिए भी कहा है. बता दें कि सीपी जोशी ने कहा है कि धर्म के बारे में कोई जानता है तो केवल पंडित जानते हैं.' इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'उमा भारती एक लोधी हैं और वह हिंदू धर्म के बारे में बात करती हैं, मोदी जी हिंदू धर्म पर बात करते हैं. केवल ब्राह्मण हैं, जो इस बारे में बात नहीं करते. देश को गुमराह किया जा रहा है. धर्म और शासन दोनों अलग-अलग चीजें हैं. हर किसी को अपना धर्म मानने का अधिकार है.'

CP Joshi's comment is the opposite of the values of Congress party. Party leaders should not give statements which can hurt sentiments of any section. I am sure Joshi ji will realise his mistake, keeping party's principles in mind. He should regret his statement: Rahul Gandhi pic.twitter.com/Mmkxdv26lY