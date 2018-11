बीजेपी ने कमलनाथ पर लगाया घोटालों का आरोप, कहा- मिनिस्टर ऑफ 15% कमीशन

मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं के कथित वीडियो को लेकर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में हार को देखकर बौखला गई है और बंटवारे की राजनीति को अपना रही है. बीजेपी के मीडिया सेंटर में शुक्रवार को संवाददाताओं से बातीचत के दौरान पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा व सांसद जी.वी एल नरसिम्हा राव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. दोनों ने कांग्रेस नेताओं सीपी जोशी, नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के सामने आए कथित वीडियो को लेकर कहा कि कांग्रेस प्रदेश में हार चुकी है. वह 90 प्रतिशत विधानसभा सीटों पर हार मानने के बाद 10 प्रतिशत सीटों पर लड़ाई लड़ रही है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश और देश में बंटवारे की राजनीति चल रही है. पार्टी समाज को बांटने में लगी है. जातिवाद का जहर घोल रही है. बंद कमरों में मुस्लिमों को लुभाया जाता है. साथ ही उनसे कहा जाता है कि अगर 90 प्रतिशत मुस्लिमों ने वोट नहीं दिए तो कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा.

When Niira Radia tapes were leaked in connection with 2G Scam, Kamal Nath ji's name also appeared in it, his true form as a 'minister of 15% commission' was exposed. Even then he was not removed from there because he is very close to Rahul Gandhi: GVL Narasimha Rao, BJP pic.twitter.com/xCtN8u32eb