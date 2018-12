Chhattisgarh Elections Results 2018 Live: तीन स्तर की सुरक्षा के बीच आज होगी मतगणना

छत्तीसगढ़में 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की मंगलवार को मतगणना की जाएगी. इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन के लिए रास्ता साफ हो जाएगा. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना के लिए 5184 गणनाकर्मी और 1500 माइक्रोऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं. प्रत्येक हॉल में मतगणना के लिए 14 मेज, रिटर्निंग ऑफिसर मेज और डाक मतपत्रों की गणना की मेज होगी. अधिकारियों ने बताया कि मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच के उपरांत ही प्रवेश करने दिया जाएगा. वहीं मतगणना और सारणीकरण की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी. मतगणना हॉल में प्रत्येक रिटर्निंग अफसर द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी. डाक मतपत्र की गिनती प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती प्रारंभ की जाएगी. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम में डाले गये मतों की प्रत्येक चरण में 14 मेजों पर गणना होगी. सबसे अधिक कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में 30 चरण में गिनती होगी एवं सबसे कम मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में 11 चरणों में मतों की गिनती होगी. अधिकारियों ने बताया कि मतगणना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए दो चरणों में 12 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान कराया गया था. जिसमें राज्य के 76.60 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. (क्लिक करें और पढ़ें पल-पल की ताजा जानकारी)

