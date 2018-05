खास बातें राज्यपाल वजूभाई ने बी एस येदियुरप्पा को शपथग्रहण का न्योता दिया था कांग्रेस-जेडीएस ने ऐतराज़ जताया और कहा कि उनका गठजोड़ बहुमत के पार है कांग्रेस रात को SC पहुंची और मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की

कर्नाटक में नतीजे आने के बाद से शुरू हुआ सियासी खेल रुका नहीं और बुधवार रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. दरअसल कर्नाटक में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और बुधवार रात 9 बजे राज्यपाल वजूभाई ने बी एस येदियुरप्पा को आज सुबह 9 बजे शपथग्रहण का न्योता दे दिया. इसके तुरंत बाद कांग्रेस-जेडीएस ने ऐतराज़ जताया और कहा कि उनका गठजोड़ बहुमत के पार है. ऐसे में उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया. इसके बाद घटनाक्रम में तेज़ी आई और रात को ही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की. रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्‍होंने कांग्रेस और जेडीएस की याचिका की जांच की और फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया के पास पहुंचे. रात करीब 1 बजे तय हुआ कि रात में ही सुनवाई होगी. कर्नाटक मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बनाई गई, जिसमें जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे. कोर्ट ने तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली इस सुनवाई के बाद कहा कि येदियुरप्पा पहले से तय समय पर ही शपथ लेंगे. कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं कर सकते.

- 8:15 PM: बीजेपी नेता मधुसूदन ने NDTV से कहा येदियुरप्पा सुबह 9 बजे शपथ लेंगे- 8:15 PM: मधुसूदन ने राज्यपाल से न्योते मिलने का दावा किया- 8:50 PM: प्रकाश जावड़ेकर, येदियुरप्पा के घर पहुंचे, विक्ट्री साइन दिखाया- 9:30 PM: येदियुरप्पा को राज्यपाल से सरकार बनाने का न्योता मिला- 10 PM: सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ़ेंस की, राज्यपाल को केंद्र की कठपुतली बताया- 10:20 PM: ख़बर आई कि कांग्रेस-JDS तुरंत सुनवाई के लिए CJI के पास जाएंगी- 11:27 PM: अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट जाने का ज़िक्र किया- 11: 45 PM: रजिस्ट्रार ने कांग्रेस की याचिका की जांच शुरू की- 12:25 AM: रजिस्ट्रार, CJI के घर पहुंचे- 1:04 AM: रात 1:45 बजे ही सुनवाई की ख़बर आई- 1:15 AM: बताया गया कि 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी- 1:30 AM: अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे- 1:36 AM: एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे- 1:45 AM: कोर्ट रूम खुला, मुकुल रोहतगी भी पहुंचे- 2:10 AM: सुप्रीम कोर्ट में जिरह शुरू हुई- 2:10 AM: कांग्रेस-JDS की तरफ़ से सिंघवी, सरकार की तरफ़ से एटॉर्नी जनरल ने बहस की- 5:30 AM: सुनवाई समाप्‍त