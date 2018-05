खास बातें सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की शपथ को टालने की मांग मानने से इनकार किया कोर्ट ने येदियुरप्पा की वो चिट्ठी मंगवाई है जो उन्होंने गवर्नर को लिखी है सिर्फ़ येदियुरप्पा ही सीएम पद की शपथ लेंगे

Bengaluru: BS Yeddyurappa leaves for Raj Bhavan, to take oath as Karnataka Chief Minister shortly. pic.twitter.com/gfX5kXi698 — ANI (@ANI) May 17, 2018

कर्नाटक का नाटक जो रात भर दिल्ली में चलता रहा उसमें फिलहाल बीजेपी पहला राउंड जीतती नज़र आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की शपथ को टालने की मांग मानने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि वो राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकते और शपथ पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कांग्रेस के लिए भी इस फ़ैसले में कुछ राहत की बात दिखाई देती है. पहली तो कोर्ट ने रात भर इस मामले में सुनवाई की. कोर्ट के इस फ़ैसले को येदियुरप्पा के लिए बड़ी राहत की तौर पर देखा जा रहा है. देर रात तक तो उनके शपथ पर ख़तरे के बादल मंडरा रहे थे वो अब छंट गए हैं. यानी उनका शपथ अब तय वक़्त पर सुबह 9 बजे ही होगा.- कर्नाटक: बीएस येदियुरप्‍पा राजभवन में मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए घर से हुए रवाना- येदियुरप्पा के शपथग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद नहीं रहेंगे. बताया जा रहा है कि सबकुछ आख़िरी पल में हुआ, ऐसे में इनका जाना मुश्किल है.

#Karnataka: Visuals from outside Raj Bhavan in Bengaluru. BS Yeddyurappa to take oath as Karnataka chief minister at 9 am. pic.twitter.com/MpF2x5aNPT — ANI (@ANI) May 17, 2018

#Karnataka: Visuals from outside BS Yeddyurappa's residence, in Bengaluru. He will take oath as Karnataka chief minister at 9 am today. pic.twitter.com/zBOvty7jK6 — ANI (@ANI) May 17, 2018

- शपथग्रहण का न्योता मिलने के बाद येदियुरप्पा के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई. अचानक उनके घर के सामने पुलिस तैनात हो गई, रातों रात शपथ ग्रहण की तैयारियां होने लगीं. इंविटेशन कार्ड से लेकर तमाम तैयारियां रात में ही होती रहीं.- येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण से पहले राजभवन के बाहर उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है. पारंपरिक वेसभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे कई कलाकारों ने वहां डांसकर अपनी खुशी जताई.- राजभवन के ग्‍लास हाउस में होगा शपथ ग्रहण समारोह- कर्नाटक के बेंगुलरु में बीएस येदियुरप्‍पा के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू. सुबह नौ बजे लेंगे शपथ- बेंगलुरु में इस शपथ समारोह की तैयारी पूरी हो गई है.- शपथ ग्रहण समारोह में क़रीब 2000 लोग शामिल होंगे.- सिर्फ़ येदियुरप्पा ही सीएम पद की शपथ लेंगे. - एक तरफ़ बीजेपी में शपथग्रहण की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ़ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए. जेडीएस भी कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैसुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार सुबह 10.30 बजे इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा और शुक्रवार को सुनवाई से पहले कोर्ट ने येदियुरप्पा की वो चिट्ठी मंगवाई है जो उन्होंने गवर्नर को लिखी है.