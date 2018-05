येदियुरप्पा के शपथग्रहण के बाद बीजेपी अब बहुमत साबित करने की तैयारी में है. ऐसे में विधायकों की जोड़-तोड़ की काफ़ी संभावना है. विधायकों को इस टूट से बचाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु से हैदराबाद ले गई है. इससे पहले कांग्रेस अपने विधायकों को केरल के कोच्चि ले जाने की तैयारी में थी. 3 चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को कोच्चि ले जाना था, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि DGCA ने चार्टर्ड प्लेन को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी. वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. जस्टिस सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबडे की तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. दोनों दलों ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के राज्यपाल के फ़ैसले को चुनौती दी है.

We'll show CM's letter to Court, it shows he has support & support will be shown in the house. There is no issue of horse-trading, it is the other way, as MLAs have been taken to resorts: Mukul Rohatgi, BJP's lawyer, on being asked if they have numbers he said, 'yes.' #Karnatakapic.twitter.com/CIbtc1HXIe