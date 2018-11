मध्यप्रदेश चुनाव: BJP की दूसरी लिस्ट जारी, पूर्व PM अटल बिहारी वाजयेपी के भांजे अनूप मिश्रा को भितरवार से टिकट

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी. इस सूची में 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मुरैना से सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का है, जिन्हें भितरवार से उम्मीदवार बनाया गया है.यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ चुनावों के लिए BJP ने 77 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, 14 मौजूदा विधायकों का कटा टिकट वरिष्ठ भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा के हस्ताक्षर से जारी भाजपा की दूसरी सूची में भितरवार से अनूप मिश्रा, कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी, बिजावर से पुष्पेंद्र नाथ पाठक, जबेरा से धर्मेद्र लोधी, अनूपपुर से रामलाल रौतेल, जबलपुर उत्तर से शरद जैन, जबलपुर पश्चिम से हरजीत सिंह बब्बू, बिछिया से शिवराज शाह, निवास से रामप्यारे कुलस्ते, मुलताई से राजा पंवार, बसौदा से लीना संजय जैन, कुरवाई से हरी सप्रे, ब्यावरा से नारायण पनवार, शुजालपुर से इंद्र सिंह परमार, पेटलावद से निर्मला भूरिया, उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव और बडनगर से जितेंद्र पंड्या को उम्मीदवार बनाया गया है.

List of BJP candidates for ensuing General Election to the Legislative Assembly 2018 of Madhya Pradesh finalised by BJP CEC on 05 Nov 2018. pic.twitter.com/oQzcugOyIX