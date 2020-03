एथलीट हिमा दास ने कोरोनावायरस से लड़ने को किया दान में इतनी रकम देने का ऐलान, लेकिन...

भारतीय स्प्रिंटर हिमा दास (Hima Das) ने कोरोनावायरस (Coronavirusm) से लड़ने के लिए अपनी एक महीने की सैलरी दान देने का फैसला किया है. हिमा अपनी यह सैलरी असम सरकार की कोविड-19 राहत कोष में देगी. निश्चित तौर पर हिमा दास (Hima Das) का यह कदम और खिलाड़ियों को भी प्रेरित करने का करेगा, लेकिन टीम इंडिया के वर्तमान सुपर अरबपति सितारे अभी तक सोए ही हुए हैं!

Friends it's high time to stand together & support people who need us. I am contributing 1 month of my salary to Assam Govt. in Assam Arogya Nidhi Account made to safeguard the health of people in the wake of Covid-19. @narendramodi@sarbanandsonwal@KirenRijiju@himantabiswa