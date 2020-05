ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं भारत की 'गोल्डन गर्ल' हिमा दास

हिमा दास का सपना ओलंपिक में जीतना है गोल्ड मेडल

खास बातें हिमा दास का सपना ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का

ट्विटर पर फैन्स के साथ सवाल-जवाब सत्र में बोलीं

सचिन तेंदुलकर को मानती हैं प्रेरणादायक

Golden Girl' Hima Das: ट्विटर पर फैन्स से बात करते हुए भारत की महिला धावक हिमा दास (Hima Das) ने कहा है कि उनका सपना ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का है. बता दें कि ट्विटर पर अपने फैन्स से हिमा दास (Hima Das) ने सवाल-जवाब सत्र में हिस्सा लिया. उस दौरान फैन्स ने उनसे अपना सवाल किया. सवाल-जवाब सत्र के दौरान हिमा ने भारतीय महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को अपना आदर्श माना और कहा कि वो मेरे और कई खिलाड़ियों के प्रेरणादायक हैं, उन्होंने ही हमें सपना देखना सिखाया और उसे पूरा करने का जज्बा भी सिखाया. हिमा इस लॉकडाउन के समय योगा, मेडिटेशन कर रही हैं और शांत तथा सकारात्मक रहने पर ध्यान दे रही हैं. इतना ही नहीं हिमा ने एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) के काम की तारीफ भी ट्वीट के जरिए की और उन्होंने कहा कि सोनू भाइया मजदूरों की मदद के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं उन्हें सलाम करती हूं.

There are lot of people who have supported me so far starting from my father, Coach Galina, coach Nippon sir, Nabajit sir, AFI and the Govt of India as well as Assam Govt for supporting me. https://t.co/NZIDFDITnt — Hima MON JAI (@HimaDas8) May 26, 2020

My biggest inspiration is @sachin_rt sir.



Dream is to win Gold in Olympics. https://t.co/IBslvMlrxm — Hima MON JAI (@HimaDas8) May 26, 2020

As well all know @SonuSood bhaiya is doing excellent work by helping migrant workers. I salute him for his heroic efforts. https://t.co/HGoogtm9ek — Hima MON JAI (@HimaDas8) May 26, 2020

Given it to my father. I have reached at this stage because of him. https://t.co/dccgW1AysP — Hima MON JAI (@HimaDas8) May 26, 2020

Yes I am preparing for Tokyo Olympics. https://t.co/SPWQ6jNG3J — Hima MON JAI (@HimaDas8) May 26, 2020