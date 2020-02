खेल मंत्री किरन रिजिजू ने 'भारत के उसैन बोल्ट' को ट्रॉयल के लिए बुलाया

खेल मंत्रालय ने परंपरागत खेलों में नया रिकॉर्ड बनाने वाले कर्नाटक के मुदबिद्री (मंगलुरु) के श्रीनिवास गौड़ा को ट्रायल्स के लिए बुलाया है. खेलमंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को ट्वीट करके कहा, "मैं श्रीनिवास को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के शीर्ष कोच द्वारा ट्रॉयल के लिए बुलाऊंगा. ओलिंपिक के मानकों, खासकर एथलेटिक्स, के बारे में लोगों की जानकारी कम होती है. हालांकि मानव शक्ति और उसका धैर्य कई बार ओलिंपिक के मानकों से बेहतर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती. मेरी कोशिश होगी कि भारत में कोई भी प्रतिभा छूट न जाए."

