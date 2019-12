इस वजह से वाडा ने रूस पर लगाया टोक्यो ओलिंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध और...

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने सोमवार को रूस (Rusai is banned) पर तोक्यो ओलिंपिक 2020 और बीजिंग शीतकालीन ओलिंपिक 2022 सहित वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया. वाडा (Wada) ने रूस पर एक डोपिंगरोधी प्रयोगशाला से गलत आंकड़े देने के आरोप लगाए और इस कारण उस पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया. वाडा की लुसाने में कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला किया गया.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R