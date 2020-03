कोरोना वायरस के कारण बैडमिंटन के सारे टूर्नामेंट 12 अप्रैल तक स्थगित किए गए

Badminton World Federation: विश्व बैडमिंटन संघ (बीडबल्यूएफ) ने दुनियाभर में फैले कोरोनावायरस के प्रकोप से बचने के लिए बीडबल्यूएफ वर्ल्ड टूर और बैडमिंटन से जुड़े सभी टूर्नामेंट 12 अप्रैल तक स्थगित कर दिए हैं.बीडबल्यूएफ के इस फैसले के बाद अब नई दिल्ली में 24 से 29 मार्च तक होने वाला इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भी स्थगित हो गया है. बीडबल्यूएफ ने कहा कि उसका यह फैसला रविवार को समाप्त होने वाले ऑल इंग्लैंड ओपन के बाद सोमवार से लागू होगा. बैडमिंटन की शीर्ष संस्था ने कहा कि सभी सदस्यों की सलाह से इस समय सभी टूर्नामेंट को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों की यात्रा को लेकर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं.

संस्था ने कहा कि फेडरेशन सभी खिलाड़ियों,सदस्यों और अधिकारियों के स्वास्थ्य की चिंता करता है. कोरोनावयरस के कारण बीडबल्यूएफ के इस फैसले से अब अगले सप्ताह होने वाले स्विस ओपन, इंडिया ओपन, आर्लीनस मास्टर्स, मलेशिया ओपन और सिंगापुर ओपन तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं होंगे. कोरोनावायरस के कारण कई बैडमिंटन टूर्नामेंट के रद्द या स्थगित होने के कारण टोक्यो ओलंपिक क्वालीफाइंग अवधि पर इसका प्रभाव पड़ा है। बीडबल्यूएफ ने कहा कि वह ओलंपिक क्वालीफिकेशन को लेकर बाद में कोई फैसला लेगा.

#BREAKING: #BWF has suspended all HSBC BWF World Tour & other BWF-sanctioned tournaments from 16 March - 12 April, @YonexAllEngland to continue based on UK gov't advice. More #HSBCBWFbadminton#HSBCRaceToGuangzhou#WorldTour#AllEngland2020#YAE20https://t.co/b3qmBUSpht