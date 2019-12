BADMINTON:साइना नेहवाल के बाद अब किदांबी श्रीकांत ने भी लिया पीबीएल से नाम वापिस

एक दिन पहले ही साइना नेहवाल (Saina Nehwal) के प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) से नाम वापस लेने के बाद भारत के शीर्ष पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत (Kidambi Srikanth) ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और 2020 तोक्यो ओलिंपिक पर ध्यान देने के लिए प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) के आगामी सत्र से नाम वापस ले लिया है. कल रविवार को ही करियर की शायद सबसे खराब फॉर्म से गुजर रहीं साइना नेहवाल ने प्रतियोगिता से नाम वापस लिया था. साइना ने चोट के कारण नाम वापस लिया था. साइना ने ट्विटर पर लिखा, "मैं पीबीएल के पांचवें सीजन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी. मैं इस साल अधिकतर समय तक चोटों से जूझती रही हूं और मैं आगे की बेहतर तैयारी के लिए पीबीएल के दौरान थोड़ा समय लेना चाहती हूं.

It's a tough road ahead. Need to go full throttle and fulfill the expectations that lie on me. Hence, I won't be playing PBL this year to focus more on International events. Wish @blr_raptors all the very best and hope for a smashing season this year as well.