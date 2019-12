BADMINTON: PV Sindhu को वर्ल्ड टूर के दूसरे मुकाबले में भी मिली हार

मौजूदा विजेता भारत की पीवी सिंधु (PV Sindhu) बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के ग्रुप-ए के अपने दूसरे मैच में भी हार गई. विश्व चैंपियनशिप में पीवी सिंधु (PV Sindhu) को वीरवार को चीन की चेन यू फेई के हाथों मात खानी पड़ी. अपने पहले मैच में सिंधु को जापान की अकाने यामागुची के हाथों मिली थी. दूसरे मैच में चीनी खिलाड़ी ने सिंधु को 20-22, 21-16, 21-12 से परास्त किया. फेई पहले गेम में 9-6 से और फिर 17-12 से आगे थीं. सिंधु ने इसके बाद अच्छी वापसी की और स्कोर 17-18 तक ला दिया, लेकिन चीनी खिलाड़ी ने फिर स्कोर 20-17 कर दिया.

PV Sindhu loses 2nd match on trot, virtually out of BWF World Tour Finals https://t.co/8fsdo1qHyCpic.twitter.com/XUVkFU5Ea1