BADMINTON: मलेशिया ओपन के साथ पीवी सिंधु करेंगी नए साल के अभियान की शुरुआत

विश्व चैंपियन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मंगलवार से यहां शुरु हो रहे मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट (Malaysia Badminton Open) में जीत के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहेंगी. ओलिंपिक रजत पदक विजेता सिंधु पिछले साल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद से ही अपने खराब दौर से गुजर रही है और पिछले महीने दिसंबर में वह विश्व टूर फाइनल्स में अपना खिताब बचाने में भी असफल रहीं थी.

Malaysia Masters: PV Sindhu, Saina Nehwal Eye Improved Showing In 2020PV Sindhu won the World Championships in Basel last year, but made early exits in the rest of the season, including failing to defend her World Tour Finals crown in December.



source https://t.co/dbGV3caenY …