BADMINTON: कुछ ऐसे सेमीफाइनल में भारत को एशियाई चैंपियनशिप में मिली हार, कांस्य से करना पड़ा संतोष

भारतीय पुरुष टीम को शनिवार को यहां एशियाई टीम चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन इंडोनेशिया के खिलाफ कड़े संघर्ष में हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा. लगातार तीसरे खिताब की तलाश में लगी इंडोनेशिया ने भारतीय को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां अब खिताब के लिए उसका सामना रविवार को मलेशिया के साथ होगा. भारतीय टीम अपने स्टार खिलाड़ियों पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय के बिना ही सेमीफाइनल में उतरी. वहीं, विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत को एंथोनी गिंटिंग के खिलाफ अपना मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा.

What a win for Lakshya. He beats Jonatan Christie in straight games to level the score at 1-1 for India against Indonesia pic.twitter.com/r6F4yhWHX9