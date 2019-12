BADMINTON: कुछ ऐसे वर्ल्ड टूर में पीवी सिंधु ने आखिरी मैच जीतकर बचाया सम्मान

भारत की पीवी सिंधु (PV Sindhu) शुक्रवार को बीडब्ल्यूएफ के ग्रुप-ए के अपने आखिरी मैच को जीतने में सफल रहीं. उन्होंने महिला एकल वर्ग के इस मैच में चीन की हीर बिंगजियाओ को मात दे टूर्नामेंट से विजयी विदाई ली है. इस टूर्नामेंट में खेले गए तीन मैचों में सिंधु (PV Sindhu) को सिर्फ यही जीत मिली है. वह शुरुआती दो मैच हार कर पहले ही टूर्नामेंट के अगले दौर में जाने की रेस से बाहर हो गई थीं.

