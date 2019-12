Badminton: इस वजह से साइना नेहवाल ने लिया पीबीएल से नाम वापस

भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल (Saina Nehwal) ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) के पांचवें सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है. ओलिंपिक पदक विजेता साइना ने रविवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. पीबीएल का पांचवां सीजन अगले साल 20 जनवरी से नौ फरवरी तक चलेगा. साइना चोट के कारण इस महीने कोरिया ओपन में भी भाग नहीं ले पाई थी.

@NSaina You're a true fighter...So I'm dedicating the "Fight Song" for you.....Thank you Saina for being my inspiration..Comeback stronger champ!Love you forever1/2 pic.twitter.com/WuHJOqH10E