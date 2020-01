BADMINTON: इसलिए साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत के लिए थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण

भारत की अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल (Saina Nehwal) और किदाम्बी श्रीकांत (Kidambi Srikanth) बुधवार से यहां शुरू हो रहे थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में उतरेंगे तो उनकी नजरें बेहतर प्रदर्शन करके ओलिंपिक खेलने की उम्मीदें जीवित रखने पर लगी होंगी. पिछले साल खराब फार्म में जूझते रहे साइना और श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ रेस टू तोक्यो रैंकिंग में क्रमश: 22वें और 23वें स्थान पर हैं. बीडब्ल्यूएफ ओलिंपिक क्वालीफिकेशन नियमों के तहत हर एकल वर्ग से सिर्फ दो खिलाड़ी ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं बशर्ते उनकी रैंकिंग 26 अप्रैल तक शीर्ष 16 में हो.

विश्व चैंपियन पीवी सिंधू इस समय छठे और बी साईं प्रणीत 11वें स्थान पर हैं. पुरुष युगल में सात्विक रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी आठवें स्थान पर है. इन सभी का टोक्यो ओलिंपिक खेलना लगभग तय है. पिछले साल कई टूर्नामेंटों में शुरुआती दौर से बाहर होने के बाद साइना और श्रीकांत ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग से नाम वापिस ले लिया ताकि क्वालीफिकेशन पर फोकस कर सकें.

The Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 is underway. A good number of today's qualifcation matches have already been played - you can see the results so far here: https://t.co/JUjyMHh5FO