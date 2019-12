BADMINTON: बीडब्ल्यूएफ ने भारतीय डबल प्लेयर रैंकीरेड्डी व शेट्टी को किया इस बड़े पुरुस्कार के लिए नामित

विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) और चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) को 'मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर आफ द ईयर' पुरस्कार के लिए नामित किया है. सात्विक-चिराग की जोड़ी इस समय विश्व रैंकिंग में 13वें नंबर पर है. इस भारतीय जोड़ी ने हाल के समय में शानदार प्रदर्शन किया है. सात्विक-चिराग की जोड़ी अगस्त में थाईलैंड ओपन के रूप में पहला सुपर 500 खिताब जीतने के अलावा अक्टूबर में फ्रेंच ओपन के फाइनल में और नवंबर में चीन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची है.

