BWF Rankings: भारत के युवा बैडम‍िंटन स्‍टार लक्ष्‍य सेन (Lakshya Sen) को हाल के शानदार प्रदर्शन का फायदा म‍िला है. लक्ष्य विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) की मंगलवार को जारी नवीनतम रैंकिंग (BWF Rankings)में पुरुष एकल वर्ग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं. पुरुष एकल में भारत के बी साई प्रणीत (B Sai Praneeth)और किदांबी श्रीकांत (Kidambi Srikanth) क्रमश: 11वें और 12वें स्थान पर बरकरार हैं. लक्ष्‍य की बात करें तो 18 साल के इस शटलर ने रविवार को बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय चैलेंज का खिताब जीता जो पिछले सात टूर्नामेंटों में उनका पांचवां खिताब रहा. लक्ष्य ने ढाका में फाइनल में मलेशिया के लियोंग जुन हाओ को 22-20 21-18 से हराकर खिताब जीता.

Happy to end the year on a winning note with my 5th international title here in Bangladesh!! Hope to continue my good form in the next year 2020.

Like to thank all my sponsors