BWF World Tour Finals 2019: विश्व चैम्पियन भारत की पीवी सिंधु (PV Sindhu) को बुधवार को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर (BWF World Tour Finals 2019) के महिला एकल वर्ग के पहले ही दौर में हार कर बाहर होना पड़ा है. सिंधु को यह हार जापान की अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) ने दी. पहला गेम जीत कर अच्छी शुरुआत करने वाली सिंधु अगले दोनों गेम हार गई और जापानी खिलाड़ी ने 18-21, 21-18, 21-8 से मुकाबला अपने नाम किया. यामागुची को भारतीय शटलर की चुनौती को खत्‍म करने में महज 68 मिनट का समय लगा.

