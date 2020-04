Coronavirus से लड़ाई के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप ने दिए इतने रुपये दान, कोच पुलेला गोपीचंद भी आए सामने..

कोरोनावायरस (Coronavirus ) के खिलाफ लड़ाई में मदद का हाथ बढ़ाने के लिए अब बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप (Parupalli Kashyap) आगे गए हैं. पारुपल्ली कश्यप ने भी तेलंगना मुख्यमंत्री सहायता कोष में 3 लाख रुपये का दान दिया है. पी. कश्यप ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. अपने ट्वीट में कश्यप ने मेडिकल स्टाफ और उन सभी लोगों का शुक्रिया भी किया है जो इस लड़ाई में आगे रहकर हमारी मदद कर रहे हैं. बता दें कि पीएम मोदी ने देशवासियों ने आर्थिक मदद करने की अपील की थी. जिसके बाद नामी हस्ती आगे आकर दान करते नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि पारुपल्ली कश्यप की शादी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल से 16 दिसंबर 2018 को हुई थी. बता दें कि बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु (Pv Sindhu) ने कोरोना से संक्रमित लोगों की सहायता से लिए 10 लाख रुपये दान देने का फैसला किया है. इसके साथ-साथ पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और मौजूदा कोच पुलेला गोपीचंद (Pullela Gopichand) ने 26 लाख रुपये दान किए हैं इन सबके अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने 51 करोड़ रुपये का डोनेशन दिया है तो वहीं सुरेश रैना ने 52 लाख रुपये दान में दिए हैं. इसके अलावा कोहली, सचिन और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों ने भी आगे आकर इस विपदा में मदद के लिए हाख बढ़ाए हैं. भारत की स्‍टार महिला टेनिस प्‍लेयर सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने कोरोनावायरस के खिलाफ जंग (Coronavirus Pandemic) में 1.25 करोड़ रुपये जुटाए हैं. वह इस राशि को जरूरतमंद लोगों में बांटेंगी. सानिया का मानना है कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान इससे करीब एक लाख लोगों को मदद मिलेगी.

I contributed Rs 3 lakhs to the Telangana CM Relief Fund . I salute the health care workers and emergency service providers . I hope my contribution helps them . @TelanganaCMO @KTRTRS #LetsFightCoronaTogether pic.twitter.com/wKa9W998a9

I hereby donate an amount of Rs 5,00,000/- each (Rs five lakhs ) towards the "Chief Ministers Relief Fund"

for the States of Telangana and Andhra Pradesh to fight against COVID-19. @TelanganaCMO@AndhraPradeshCM