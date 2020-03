Coronavirus: थॉमस और उबेर कप हो गए इतने समय के लिए स्थगित

बैडमिंटन विश्व महासंघ ने पुरूषों और महिलाओं की प्रमुख टीम चैम्पियनशिप थॉमस (Thomas Cup) और उबेर कप (Uber Cup) तीन महीने के लिये टाल दिए हैं. इन दोनों टूर्नामेंटों का आयोजन डेनमार्क में होना था. बीडब्ल्यूएफ ने टूर्नामेंट के मेजबान बैडमिंटन डेनमार्क से मशविरे के बाद यह फैसला लिया. अब यह टूर्नामेंट 15 से 23 अगस्त तक डेनमार्क के आरहस में होगा.

#Thomas & #Uber#Cup now 15-23 August. Same city, same venue. #Aarhus. #Tickets directly transferred to same day. ( i. e. Day1 May to Day1 August) If you don't want transfer, then full refund will be given according to #Badminton#Denmark