दूसरी बार अर्जुन अवॉर्ड के लिए नाम नहीं भेजे जाने से बैडमिंटन खिलाड़ी का फूटा गुस्सा, बोले- यह देश का मजाक

भारत के बैडमिंटन प्लेयर एचएस प्रणॉय (HS Prannoy) खफा हो गए हैं. बता दें कि एचएस प्रणॉय को इस बार भी अर्जुन अवॉर्ड (Arjuna Award) के लिए उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया गया है. ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'एक बार फिर वही पुरानी बातें, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई चैम्पियनशिप में मैडल जीतने वाले खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा संघ के द्वारा नहीं की गई, और जिस खिलाड़ी ने कभी भी ऐसे बड़े टूर्नामेंट भी नहीं जीते उनके नाम की सिफारिश की गई है. वाह, यह देश मजाक बन गया है.' बता दें कि एचएस प्रणॉय बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स 2018 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे.

Never actually understood the system of applying for an award . I hope this changes . Be strong bro .