Badminton: किदांबी श्रीकांत और समीर वर्मा ने कोरिया मास्टर्स के दूसरे दौर में बनाई जगह

भारतीय प्लेयर्स ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन (Korea Masters)में शानदार शुरुआत की है. पुरुष वर्ग में स्टार खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा ने अपने मैच जीतते हुए दूसरे दौर में जगह बना ली है. छठी वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने हांगकांग के वोंग विंग कि विंसेंट को 21-18, 21-17 से पराजित किया. इस जीत के बाद दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत का हांगकांग के इस खिलाड़ी के खिलाफ अब 11 -3 का रिकॉर्ड हो गया है. विंसेंट ने हालांकि दोनों गेम में श्रीकांत को कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश की लेकिन भारतीय शटलर ने सीधे सेटों में मैच अपने नाम कर लिया.

Winning start for Srikanth!



No. 6️ seeded- @srikidambi sailed into the R2 of #GwangjuKoreaMasters 2019 after sinking #WongWingKiVincent.



Score: 21-18,21-17.



Way to go champ! #IndiaontheRise#badmintonpic.twitter.com/uXOZpAOIdt