Malaysia Masters: भारत की शीर्ष मह‍िला बैडम‍िंटन खिलाड़ियों पीवी सिंधु (PV Sindhu)और साइना नेहवाल (Saina Nehwal)ने जहां मलेश‍िया मास्टर्स (Malaysia Masters)में विजयी शुरुआत करते हुए बुधवार को अगले दौर में प्रवेश कर लिया, वहीं पुरुष वर्ग में आज का द‍िन भारत के ल‍िए न‍िराशा से भरपूर रहा. पुरुष स‍िंगल्‍स में पारुपल्ली कश्यप, किदांबी श्रीकांत और बी. साई प्रणीत पहले दौर में हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए. छठी वरीयता प्राप्‍त पीवी सिंधु ने महिला एकल के पहले दौर में रूस की येवगेनिया कोसेत्सकाया को 35 मिनट में 21-15 21-13 से हराकर दूसरे दौर में स्‍थान सुन‍िश्‍च‍ित क‍िया.

Sindhu starts with a win!@Pvsindhu1 starts her campaign at the #PeroduaMalaysiaMasters 2020, with a win as she outclassed 's #EvgeniyaKosetskaya, comfortably 21-15,21-13.



Good luck for the tournament ahead!#IndiaontheRise#badminton#badmintonmalaysiapic.twitter.com/6jtWrloQmP