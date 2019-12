PBL Auction: वर्ल्‍ड चैंप‍ियन पीवी सिंधु (PV Sindhu)को यहां प्रीमियर बैडमिंटन लीग के पांचवें सत्र की नीलामी (PBL Auction)में मंगलवार को हैदराबाद हंटर्स ने 77 लाख रुपये की बोली लगाकर अपने साथ बरकरार रखा. दुनिया की नंबर एक महिला खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग (Tai Tzu Ying) के लिए गत चैंपियन बेंगलुरू रैप्‍टर्स ने 77 लाख रुपये की संयुक्त रूप से सर्वोच्च बोली लगाई. रैप्‍टर्स ने बोली में पुणे 7 एसेस को पछाड़कर ताइ जू को अपने साथ जोड़ा. पुरुष वर्ग में भारत के स्‍टार प्‍लेयर बी साई प्रणीत को रैप्‍टर्स की टीम ने 32 लाख रुपये खर्च करके अपने साथ बरकरार रखा.

साइना नेहवाल के बाद अब किदांबी श्रीकांत ने भी लिया पीबीएल से नाम वापस

Sharp strategies on display



Here's the complete list of all the retained players! pic.twitter.com/GkHQXzLTS5