All England Badminton: पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं, लक्ष्य सेन और साइना नेहवाल बाहर

All England Badminton: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु (PV Sindhu)यहां सुंग जि ह्यून पर सीधे गेम में जीत से ऑल इग्लैंड चैंपियनशिप (All England Badminton Championships)के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं. छठी वरीयता प्राप्‍त और ओल‍िंप‍िक की रजत पदक विजेता सिंधु ने गुरुवार को 49 मिनट तक चले मुकाबले में 21-19 21-15 से जीत हासिल की. उधर, पुरुष वर्ग में भारत के ल‍िए न‍िराशा हाथ लगी और लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) दूसरे दौर में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से सीधे गेम में पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. मह‍िला वर्ग की स्‍टार बैडम‍िंटन ख‍िलाड़ी साइना नेहवाल (Saina Nehwal )की ओल‍िंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को झटका लगा जब वह जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ शिकस्त के साथ पहले दौर से बाहर हो गईं.

Overcoming the initial hiccups @Pvsindhu1 prevailed over SungJiHyun to win the match in straight games, 21-19; 21-15 to reach the knockout stage. Let the continue#badminton#YAE20#Olympics#Tokyo2020pic.twitter.com/15g7as4xkC