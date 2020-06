सिंधू ओलिंपिक दिवस पर आयोजित होने वाले वैश्विक फिटनेस कार्यक्रम में भाग लेंगी

विश्व चैम्पियन और ओलिंपिक रजत पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधू 23 जून को विश्व ओलिंपिक दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले लाइव फिटनेस कार्यक्रम में दुनिया के 21 शीर्ष एथलीटों के साथ भाग लेंगी. राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की चैंपियन पहलवान विनेश फोगाट भी इस समारोह का हिस्सा होगी जो दुनिया भर के 23 ओलिंपिक खिलाड़ियों के साथ पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अपने विशेष वर्कआउट (कसरत) को दिखाएंगी. इस वीडियों में खिलाड़ी अपने पसंदीदा वर्कआउट को दिखाएंगे जो ओलिंपिक चैनल पर उपलब्ध होगा.

