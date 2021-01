साइना नेहवाल और एचएस प्रणय का कोविड-19 का नया टेस्ट नेगेटिव आया, थाईलैंड ओपन में खेलने की मिली अनुमति

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल (Saina Nehwal) और एचएस प्रणय का कोविड-19 (COVID-19) का नया परीक्षण नेगेटिव आया है, अब वो थाईलैंड ओपन में खेल सकेंगी. बता दें कि इससे पहले एक और खबर आई थी कि साइना की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी. इससे पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें साइना को कोविड-19 पॉजिटिव बताया गया, वह गलत थी., दोनों खिलाड़ी मंगलवार से शुरु होने वाले योनेक्स थाईलैंड ओपर सुपर टूर्नामेंट खेलने के लिए थाईलैंड गए हुए थे. बता दें कि योनेक्स थाईलैंड ओपर सुपर टूर्नामेंट 12 से 17 जनवरी के बीच खेला जाना है. कोरोना वायरस के बाद साइना पहली बार टूर्नामेंट खेलने के लिए देश से बाहर टूर्नामेंट खेलने गई है. इस टूर्नामेंट के बाद 19 से 24 जनवरी के बीच टोयोटा थाईलैंड ओपन और 27 से 31 जनवरी के बीच बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स भी खेला जाना है. इन तीनों टूर्नामेंट के साथ कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित 2020 का सत्र खत्म होगा. टूर्नामेंट में चीन और जापान के खिलाड़ी भाग नहीं ले रहे है जिससे इसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ी है, ओलंपिक चैम्पियन सिंधू पिछले दो महीने से लंदन में अभ्यास कर रहीं थी. वो भी इस टूर्नामेंट से वापसी कर रहीं हैं.

BREAKING @NSaina@PRANNOYHSPRI and Jones Ralfy Jansen have been cleared to resume their place in the YONEX Thailand Open. They tested positive on the PCR test but their antibody IgG was positive. Read more #HSBCbadminton#BWFWorldTourhttps://t.co/Rc8rt3uWLR