Syed Modi Badminton: कुछ ऐसे सौरभ वर्मा सैयद मोदी टूर्नामेंट के फाइनल में हार गए

भारतीय शटलर सौरभ वर्मा का सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट (Syed Modi Badminton) में शानदार सफर रविवार को यहां पुरुष एकल फाइनल में चीनी ताइपे के वांग जु वेई से सीधे गेम में हारने से समाप्त हो गया. इस साल हैदराबाद और वियतनाम में दो बीडब्ल्यूएफ सुपर 100 खिताब जीतने वाले 26 साल के भारतीय खिलाड़ी को यहां अपने पहले सैयद मोदी टूर्नामेंट में 48 मिनट तक चले फाइनल में दुनिया के 22वें नंबर के जु वेई से 15-21 17-21 से हार मिली. इस मैच से पहले सौरभ का इस खिलाड़ी के खिलाफ रिकार्ड 1-1 से बराबर का था, वह इस साल मार्च में टोंग युन काई कप में जु वेई से करीबी मुकाबले में पराजित हुए थे. सौरभ शुक्रवार को कोरिया के हियो क्वांग ही पर सेमीफाइनल में जीत के दौरान 75 मिनट तक कोर्ट पर थे, लेकिन वह फाइनल में जु वेई के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सके जिन्होंने तीन साल में अपना पहला खिताब हासिल किया.

It ultimately did not end in favour of @sourabhverma09 as he went down 15-21, 17-21 to #WangTzuWei.



But he kept fighting hard till the last point. The performance he produced at the #SyedModiInternational2019 should give him enough confidence for future events! #badmintonpic.twitter.com/MGE000lldL