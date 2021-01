थाईलैंड ओपन 2021: किदाबी श्रीकांत आयोजकों पर भड़के, नाक से बहते खून के साथ शेयर की तस्वीर, जानिए क्या है पूरा मामला

भारत के शीर्ष बैडमिंटन श्रीकांत किदाम्बी (Kidambi Srikanth) ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेय़र की है जिसमें कोविड-19 टेस्ट देने के बाद उनकी नाक से खून बह रहा है. इस बात को लेकर किदाम्बी ने ट्वीट किए और थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट के आयोजकों को लेकर अपनी भड़ास निकाली है. बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत इस समय थाईलैंड में चल रहे ओपन के लिए बैंकॉक में हैं. उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर तीन तस्वीरें पोस्ट की और आयोजकों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. कोरोना वायरस का प्रकोप के चलते किसी भी टूर्नामेंट के आगाज से पहले खिलाड़ियों को कोरोना का टेस्ट देना पड़ता है. ऐसे में किदाम्बी को भी कोरोना के तहत टेस्ट देना पड़ा. लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट उनके साथ टेस्ट के नाम पर बेरूखी दिखा रहा है, उसकी शिकायत बैडमिंटन खिलाड़ी ने ट्वीट के जरिए जाहिर की है. किदाम्बी ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि उनका अब तक चार बार कोविड-19 टेस्ट हो चुका है और इस दौरान ऐसा अनुभव रहा है, जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे.

We take care of ourselves for the match not to come and shed blood for THIS . However , I gave 4 tests after I have arrived and I can't say any of them have been pleasant .

Unacceptable pic.twitter.com/ir56ji8Yjw