भोजपुरी फिल्मों में काम नहीं करना चाहतीं ये एक्ट्रेस, कहा- बिहार का नाम खराब करने वालों के साथ...

भोजपुरी फिल्मों की प्रोड्यूसर और बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा (Neetu Chandra) ने हाल ही में भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लेकर अपना रुख साफ किया है. दरअसल, एक्ट्रेस से जब एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि क्या वो भोजपुरी फिल्म में काम करना पसंद करेंगी तो इस पर नीतू ने जवाब दिया. नीतू (Neetu Chandra) ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, 'नहीं सिर्फ प्रोड्यूस करूंगी, वो भी अपने भाई के साथ क्योंकि वो अकेला ऐसा बिहार का डायरेक्टर है जिसने पूरी फिल्म बिहार में शूट की वो भी पूरी कास्ट और क्रू के साथ और इस फिल्म के लिए उसने नेशनल अवार्ड भी जीता.'

No,only in producing that to only wd my brother because he is d only National awarded director from Bihar to shoot a whole film in Bihar including d cast n crew, all from Bihar.I won't work with anyone who has ever maligned the name of Bihar in any capacity. Thanks for asking https://t.co/HiXuO4cLRX