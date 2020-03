नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर ने पूछा बिहार के 'विकास' पर सवाल, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- 15 साल से राज्य का पतन...

बिहार की 243 विधानसभा सीटों (Bihar Elections 2020) पर अक्टूबर में चुनाव होने हैं. यूं तो बिहार के चुनाव में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन चुनाव को लेकर अभी से राजनीति तेज हो गई है. हाल ही में जेडीयू (JDU) से निष्कासित नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर निशाना साधा है. प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में सवाल उठाते हुए पूछा है कि 15 साल के नीतीश कुमार के "सुशासन" के बावजूद बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों हैं? अब प्रशांत के इस ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और भोजपुरी फिल्मों की प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा (Neetu Chandra) का रिएक्शन आया है.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए क्रिकेट एंथम लाए अली जफर, बोले- मेला लूट लिया...देखें Video

Totally something to think about and no one to answer this 15years of downfall. People like us leave our roots physically but Our Hearts are still there! You seem like a ray of light @PrashantKishor Asking the right questions! Thanks https://t.co/n5qkS8DGri