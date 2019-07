बॉलीवुड एक्टर ने टिक टॉक वीडियो से की भोजपुरी फिल्मों की तुलना, यूजर ने दे डाला यह जवाब

खास बातें कमाल आर खान ने भोजपुरी फिल्मों को लेकर जाहिर की प्रतिक्रिया कमाल आर खान के ट्वीट पर यूजर ने दिया उन्हें जवाब कमाल आर खान का ट्वीट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान रोजाना अपने ट्वीट से सोशल मीडिया पर धमाका कर देते हैं. उनके ट्वीट न केवल परिस्थिति को बयां करते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होते हैं. हाल ही में 'देशद्रोही' के एक्टर कमाल आर खान ने भोजपुरी फिल्मों को लेकर ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. भोजपुरी फिल्मों के लिए किया गया कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, कमाल आर खान ने इस ट्वीट में भोजपुरी फिल्मों की तुलना टिक-टॉक वीडियोज से की है. इसके अलावा कमाल आर खान ने अपने ट्वीट में सभी भोजपुरी फिल्मों को 2 घंटे लंबे टिक-टॉक वीडियो बताया है.

Bhojpuri films are not bad at all because they are 2 hours long #TikTok videos! — KRK (@kamaalrkhan) July 10, 2019

सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले कमाल आर खान ने भोजपुरी फिल्मों के बारे में बताते हुए ट्वीट किया 'भोजपुरी फिल्में कभी बुरी नहीं होती हैं क्योंकि वह 2 घंटे लंबी टिक टॉक वीडियो होती हैं.' कमाल आर खान के इस ट्वीट पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं भी आ रही है. एक सोशल मीडिया यूजर ने कमाल आर खान के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा 'इसके बावजूद भोजपुरी स्टार आपसे ज्यादा सम्मान और सराहना पाते हैं.' कंगना रनौत का एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स गिल्ड ने किया 'बायकॉट' तो एकता कपूर ने मांगी माफी

Still those Bhojpuri stars get 100 times more respect and appreciation than you!!

— Anshul Vinodiya (@vinodiya_anshul) July 10, 2019

अपने इस ट्वीट से पहले कमाल आर खान ने न्यूज चैनल्स को लेकर भी ट्वीट किया था. इस ट्वीट में कमाल आर खान ने लिखा 'मैंने न्यूज चैनल देखना और समाचार पत्र पढ़ना कुछ महीनों पहले ही बंद कर दिया है और इसके बाद से ही मेरे जीवन में शांति बनी हुई है. देश में क्या हो रहा है अब इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है.'

I stopped watching news channels and reading news papers few months ago and I really have got lots of peace in life now. What's happening in the country, I really don't care anymore! — KRK (@kamaalrkhan) July 9, 2019

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कमाल आर खान ने फिल्म 'देशद्रोही' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म के बाद कमाल आर खान ने सबसे 'बिग बॉस 3' के जरिए सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान अब फिल्मों में न आने के बाद भी अपने ट्वीट को लेकर खबरों में बने रहते हैं. इसके अलावा कमाल आर खान अकसर अपने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्मों पर रिव्यू भी देते हैं.

