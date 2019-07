खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी ने 'सरसों के सगिया' से स्टेज पर लगाई आग, Video हुआ वायरल

Gala Taru Aise Jaise Sarso ke sagiya Taja dhadkela dehiya Jaise puara Ke agiya Ye Raja #khesari_official_fanclub #pradeeppandeychintu999

A post shared by KHESARI LAL YADAV (@khesari_official_fanclub) on Jul 19, 2019 at 1:02am PDT