अंजना सिंह को गोद में उठाकर ले आईं रानी चटर्जी, फिर यूं की मस्ती- देखें वायरल Video

आ गई हूं मैं रोपोसो एप पर इंडिया का ऐप है तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही जाइए और मुझे फॉलो कीजिए #roposo #madebyindia Video credit my beauty @priyayolmobhatia

A post shared by Rani Chatterjee Official (@ranichatterjeeofficial) on Jul 20, 2020 at 11:55pm PDT