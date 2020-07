भोपाल: दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते वक्त हुई कोरोना मरीज की मौत तो सड़क किनारे शव छोड़कर भागा एंबुलेंस ड्राइवर

बता दें कि 59 साल के वाजिद अली को किडनी में समस्या के चलते भोपाल के पीपुल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्हें सांस संबंधी परेशानियां आने लगीं. डॉक्टरों को आशंका हुई कि उन्हें न्यूमोनिया हो गया है. सोमवार की शाम उनके कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई. कोरोना सामने आने के बाद उन्हें कोविड-19 के लिए निर्धारित किए गए चिरायु अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. आरोप है कि उनकी मौत होने के बाद एंबुलेंस ड्राइवर, जिसे उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने ले जाना था, वो शव को वहीं सड़क किनारे जमीन पर छोड़कर भाग गया.

उनके बेटे आबिद अली ने NDTV से बातचीत में बताया कि उनके पिता का सैंपल रविवार को कलेक्ट किया गया था, जो सोमवार को पॉजिटिव निकला. उनकी तबियत जनवरी से ही खराब थी. पीपुल्स अस्पताल में उनको 23 जून को भर्ती कराया गया था. जब उन्हें इस अस्पताल से शिफ्ट किया गया था वो अभी जिंदा थे. आबिद ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि एंबुलेंस में क्या हुआ लेकिन जब जिला प्रशासन को उन्हें चिरायु में शिफ्ट करना था और एंबुलेंस भी भेजा, तो उन्हें सड़क पर ऐसे छोड़ क्यों दिया? इसमें दोनों अस्पतालों की गलती है, उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी.'

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीपीई किट पहने हुए कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी शव को उठाकर स्ट्रेचर पर रख रहे हैं.

