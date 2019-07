बिहार में बाढ़ का कहर जारी, ड्रम से बनी नाव में बैठकर विदा हुई दुल्हन, यहां देखें VIDEO

जगह-जगह पर बाढ़ की स्थिति है. इस बीच फोरबेसगंज से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि एक नवविवाहित शख्स अपनी पत्नी को प्लास्टिक के ड्रम से बनी नाव में बैठाकर ले जा रहा है. लड़की की विदा प्लास्टिक के ड्रम से बनी नाव में की जा रही है और कई लोग आधे पानी में डूबकर नाव को खींच रहे हैं. चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और दूल्हा-दुल्हन इस नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं. ऐसे में लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जनता के लिए क्या किया जा रहा है. लोग अपने बनाए साधनों से बाढ़ जैसी स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं.

#WATCH A bride and a groom cross a flooded street in Forbesganj on a makeshift pontoon boat made out of plastic drums. (13.07.19) pic.twitter.com/QA9U1HzCXi