बिहार में कानून ठेंगे पर: युवकों ने खुलेआम किया 'तमंचे पर डिस्को', देखें- VIDEO

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में खुलेआम असलहा लहराने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है. समाचार एजेंसी ANI द्वारा जारी एक वीडियो में कुछ शख़्स खुलेआम ''तमंचे पर डिस्को'' करते दिखाई दे रहे हैं. एएनआई के मुताबिक मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके का है. यहां एक कार्यक्रम में डांस के दौरान कुछ लोग कानून को ढेंगा दिखाते हुए खुलेआम पिस्तौल लहराने लगे. वीडियो में दिख रहा है 4-5 युवक डांस कर रहे हैं और सभी के हाथ में पिस्तौल है. बहरहाल, जब वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया और पुलिस की नींद टूटी. अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

#WATCH A group of men brandished guns while dancing during an event in Ahiyapur area in Muzaffarpur. Ram Naresh Paswan, Deputy Superintendent of Police says, "We will watch the video first & action will be taken post-investigation." (28.11.2019) #Biharpic.twitter.com/b4o8b6pdfH