बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने VIDEO जारी कर बताया, सरेंडर करने में क्यों हो रही देरी

घर से एके-47 राइफल और ग्रेनेड बरामद होने के बाद फरार हुए मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने वीडियो जारी कर कहा है कि वह गिरफ्तारी से नहीं डरते और अगले तीन-चार दिन में अदालत में आत्मसमर्पण कर देंगे. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बाढ अनुमंडल के लदमा गांव स्थित अनंत के पैतृक आवास पर छापेमारी कर एक एके-47 राइफल, एक मैगजीन, कुछ कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद किए थे. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कांतेश कुमार मिश्र ने 17 अगस्त को बताया था कि आधुनिक हथियार और अग्नेयास्त्र बरामद होने के मद्देनजर अनंत सिंह के खिलाफ UAPA के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

फरार अनंत सिंह ने वीडियो जारी कर कहा, 'मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता. मेरा एक दोस्त बीमार है जिसे देखने मैं आया हूं. तीन-चार दिन लगेंगे. यहां से जाने पर चौथे दिन पटना शहर स्थित अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करूंगा और अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दूंगा.'विधायक ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से समय दिए जाने का आग्रह किया, पर उन्हें समय नहीं दिया गया. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कांतेश कुमार मिश्र ने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए शनिवार की रात पटना शहर के माल रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की गई थी, लेकिन वह अपने घर से फरार मिले.

Independent MLA from Mokama,Anant Singh who went missing after police recovered an AK-47 from his residence on Aug 16:I'm not scared of being arrested.I'll surrender in next 3-4 days.I haven't been to that house in last 14 yrs so there's no question of keeping AK-47 there.#Biharpic.twitter.com/9oitRXZVIq